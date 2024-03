Ferrari, Italia, Napoli e tennis: le ultimissime

Doppietta Ferrari a Melbourne. L'Italia sfida l'Ecuador. Calzona crede nella qualificazione in Champions. Sinner e Arnaldi avanzano a Miami

ROMA - Carlos Sainz vince il Gp d'Australia 2024, la Ferrari fa doppietta a Melbourne con il secondo posto di Charles Leclerc. Il Cavallino trionfa nel terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 con una gara perfetta, sfruttando la giornata nera di Max Verstappen: il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, parte dalla pole position ma viene superato da Sainz nel secondo giro. Nella quarta tornata, la Red Bull va ko: fumo dalla monoposto, Verstappen deve rientrare ai box e si ritira per un problema ai freni. Strada spianata per il Cavallino che domina la gara. Sainz primo e Lecerc secondo, con la McLaren del britannico Lando Norris a completare il podio. La Ferrari torna a vincere dopo l'ultimo successo ottenuto nel Gp di Singapore dello scorso anno.

Seconda amichevole per l'Italia che alle 21 sfiderà l'Ecuador, Spalletti in attacco si affida Zaniolo, Pellegrini e Raspadori.

Il tecnico del Napoli Calzona a Sport Mediaset si dice ottimista sulla qualificazione in Champions League: "Finché la matematica non ci condanna io e i ragazzi ci crediamo, ma è ovvio che ci serva un filotto di vittorie. Abbiamo la fortuna di avere scontri diretti nelle prossime giornate, da sfruttare per rosicchiare punti a chi ci sta davanti. I ragazzi mi seguono e sono usciti da un periodo difficile, stiamo dando tutto". L'allenatore ha parlato anche dei rimpianti dopo l'eliminazione dalla Champions League: "Ne abbiamo per il rigore non dato a Osimhen e per l'occasione di Lindstrom, pareggiare da 0-2 ci avrebbe dato un bello slancio. C'è dispiacere, ma ora guardiamo al campionato".

Jannik Sinner si conferma uno specialista dei derby italiani e comincia con una vittoria il suo cammino al "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionaleì. Secondo favorito del seeding e in tabellone direttamente al secondo turno, il tennista altoatesino riesce finalmente a completare il match con Andrea Vavassori sospeso ieri per pioggia nel corso del sesto game del primo set: finisce 6-3 6-4, dopo un'ora e 20 minuti di gioco. Sinner è ora atteso da Tallon Griekspoor, numero 25 del seeding, vittorioso per 7-6(5) 6-7(7) 6-4 su Alex Michelsen dopo due ore e 41 minuti di gioco. Avanza Arnaldi, eliminato Cobolli.