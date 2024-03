Mourinho, Eriksson, Moto Gp e tennis: le ultimissime

Mourinho: "Non lavorerò più con Pinto". Eriksson: "Realizzato un sogno". In Portogallo trionfo di Martin. Musetti avanza a Miami

ROMA - Superospite del Gran Premio di Portimão in Portogallo, José Mourinho ha sventolato la bandiera a scacchi sul traguardo dell'odierna gara di MotoGp. L'ex tecnico della Roma ha svolto un ruolo speciale in occasione della seconda gara stagionale del Motomondiale e non si è sotratto a un commento sul suo futuro: “Per il momento zero, zero notizie. Non ho un club, sono libero, ma voglio lavorare. In estate voglio lavorare”. Mourinho ha parlato dell'addio alla Roma: "L'esonero? Non c'è niente di difficile. È difficile capire come fa ad andarsene un allenatore che raggiunge due finali europee di fila. Questa è l'unica cosa strana". Poi la bordata a Tiago Pinto: "Non lavorerò mai più con lui”.

L'ex ct dell'Inghilterra Sven-Goran Eriksson, malato di cancro in fase avanzata, ha realizzato il suo "sogno" di allenare il Liverpool per una partita di beneficenza sabato in uno stadio pieno di sciarpe rosse dei suoi sostenitori. Il 76enne svedese ha sorriso mentre scendeva in campo allo stadio Anfield del Liverpool FC, dove la folla ha tirato fuori una marea di sciarpe rosse e ha cantato l'inno del club "You Will Never Walk Alone" prima del calcio d'inizio. “Sedersi sulla panchina del Liverpool e' stato il mio sogno per tutta la vita. Ora e' successo ed e' stata una giornata meravigliosa in tutti i sensi” le parole dello svedese.

Jorge Martin vince il Gp del Portogallo nella classe MotoGp. Lo spagnolo del team Ducati Pramac si impone davanti al compagno di marca Enea Bastianini e al connazionale della Gas Gas Pedro Acosta. Quarto posto per il sudafricano della Ktm Brad Binder che si lascia alle spalle il compagno di scuderia, l'australiano Jack Miller e Marco Bezzecchi con la Ducati del team VR46. Scivolata nell'ultimo giro per lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Vinales quando era in terza posizione. Incidente tra le due Ducati di Francesco 'Pecco' Bagnaia e lo spagnolo Marc Marquez a tre giri dalla fine, quando stavano lottando per la 5/a posizione. Martin balza al comando della classifica iridata con 60 punti, 18 in più di Binder. Il motomondiale torna tra due settimane con il Gp delle Americhe ad Austin in Texas.

Lorenzo Musetti vince al debutto e accede al terzo turno del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il toscano, 23esima testa di serie e numero 24 Atp, ha sconfitto 7-5, 6-1 il russo Roman Safiullin, numero 39 del mondo. Prossimo avversario di Musetti lo statunitense Ben Shelton, 16esima testa di serie, che ha sconfitto lo spagnolo Martin Landaluce 6-3, 6-4.