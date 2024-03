Lazio, Italia, Euro 2024 e tennis: le ultimissime

Le scelte tattiche di Tudor. Serata storica per l'Ucraina. Anche l'Under 19 si qualifica all'Europeo. Sinner avanza a Miami

ROMA – Il neo allenatore della Lazio Igro Tudor ha deciso: sarà una squadra camaleontica: costruzione a 3 (3-4-2-1), difesa a 4 (4-4-1-1). Può variare qualche posizione, possono cambiare alcuni uomini, la direttiva data è questa. Non è facile fissare il modulo di partenza in numeri precisi, si codificherà sabato. Con Sarri il 4-3-3 era una rima. Tudor, per filosofia, presenterà questa idea di Lazio variabile contro la Juve, nel giorno del suo esordio. Sarà una squadra con la sua idea offensiva e l’organizzazione difensiva che ha applicato Sarri. Fin dal primo giorno è apparsa la difesa a 3 e Tudor ha ordinato di sviluppare marcature “uomo su uomo”.

Dopo l'Under 17, che ha festeggiato grazie al 2-2 in Finlandia, anche l'Under 19 stacca il biglietto per la fase finale dell'Europeo. Ai ragazzi di Bernardo Corradi serviva un pareggio ma, al 'Guido Teghil' di Lignano Sabbiadoro, è arrivata una straordinaria vittoria 5-0 sulla Georgia grazie alle reti messe a segno da Pafundi, Palestra, Zeroli, Sia e Di Maggio, che consente agli Azzurrini di chiudere a punteggio pieno il gruppo 5 della fase élite dell'Europeo (non accadeva dal 2008).

Serata di gioia per l'Ucraina. Battuta 2-1 l'Islanda, quest'estate la nazionale allenata da Rebrov sara' agli Europei, per la quarta volta consecutiva, la prima, ovviamente, da quando infuria la guerra nel paese. Una vittoria in rimonta: il play-off (gara secca) si era aperto con il gol islandese di Gudmundsson al 30', ma nella ripresa gli ucraini hanno rimontato con Tsygankov al 54' e Mudryk all'84', per il 2-1 finale che significa Euro 2024 per l'Ucraina.

Prosegue la corsa di Jannik Sinner nel torneo Atp di Miami. Il numero 3 del mondo e 2 del seeding si è imposto negli ottavi di finale sull'australiano Christopher O'Connell con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 51 minuti e ai quarti di finale, per la quarta volta consecutiva, affronterà il ceco Tomas Machac che ha avuto la meglio sull'altro azzurro Matteo Arnaldi.