Acerbi, Roma, Ronaldo e Sinner: le ultimissime

Striscione polemico dei tifosi del Napoli contro Acerbi. Frecciata di Lukaku al Chelsea. CR7 furioso dopo la sconfitta del Portogallo. Il montepremi da urlo che può vincere Sinner

ROMA - "Ipocrita sistema, Acerbi il tuo emblema", firmato 'Ultras 1972'. Questo il testo di alcuni striscioni esposti in diverse parti di Napoli, dopo la decisione del giudice sportivo di non squalificare il difensore dell'Inter Francesco Acerbi per la presunta frase razzista nei confronti del difensore degli azzurri Juan Jesus.

Ancora una frecciatina al Chelsea. Ancora nessuna indicazione sul suo futuro. Eppure, e stamattina in Belgio lo scrivono chiaro e tondo, Romelu Lukaku ha come prima opzione la Roma. Il prestito scade a giugno, il prezzo c'è già: 37 milioni di euro per portarlo via dal Chelsea titolo definitivo. Dopo la partita tra Belgio e Inghilterra a Londra, Big Rom è stato intervistato da Sky Uk. Gli è stato chiesto, ancora una volta, del futuro. Anzi, la domanda precisa era: "Volevi fare buona impressione dopo essere tornato in Inghilterra per la prima volta da quando sei in prestito alla Roma?" Immediata la risposta di Lukaku: risata e una frase sibillina: "Dovresti chiederlo al Chelsea".

La sconfitta in amichevole contro la Slovenia non è andata giù a Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è uscito dal campo visibilmente contrariato, dopo che il Portogallo ha rimediato il primo ko della gestione Martinez. CR7 dopo il triplice fischio, si è infuriato un po' con tutti all'uscita dal campo, gesticolando con rabbia e indicando anche i tifosi presenti in tribuna urlando e insultando.

Jannik Sinner è uno dei favoriti dell'Atp Masters 1000 di Miami. Il torneo che si gioca negli Stati Uniti d'America ha un prize money totale per l'evento maschile che si assesta a quota 8 milioni e 262mila 126 euro. La cifra è identica per il tabellone femminile. Il tennista azzurro, se arriverà in fondo e alzerà il trofeo, si porterà a casa un assegno di 1 milione e 16mila 293euro, oltre ad altri 1000 punti da aggiungere alla sua classifica.