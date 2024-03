Acerbi, Serie A, Spagna e Real Madrid: le ultimissime

Juan Jesus: "Non mi sento tutelato". Lazio-Juventus a Colombo. Chiesti due anni per Rubiales. Kroos pronto a vivere l'undicesima stagione a Madrid

ROMA - "Ho letto più volte, con grande rammarico, la decisione con cui il Giudice Sportivo ha ritenuto che non ci sia la prova che io sia stato vittima di insulti razzisti durante la partita Inter-Napoli dello scorso 17 marzo: è una valutazione che, pur rispettandola, faccio fatica a capire e mi lascia una grande amarezza". Lo scrive Juan Jesus in una lunga nota pubblicata sul sito del Napoli in merito alla vicenda Acerbi e alla decisione del Giudice sportivo della Serie A. "Sono sinceramente avvilito dall'esito di una vicenda grave che ho avuto l'unico torto di aver gestito ''da signore'', evitando di interrompere un'importante partita con tutti i disagi che avrebbe comportato agli spettatori che stavano assistendo al match, e confidando che il mio atteggiamento sarebbe stato rispettato e preso, forse, ad esempio".

Designati gli arbitri della trentesima giornata di Serie A, in programma tra sabato 30 marzo e lunedì 1° aprile: Napoli-Atalanta (30/03, ore 12.30): Pairetto; Genoa-Frosinone (30/03, ore 15): Sacchi; Torino-Monza (30/03, ore 15): Aureliano; Lazio-Juventus (30/03, ore 18): Colombo; Fiorentina-Milan (30/03, ore 20.45): Maresca; Bologna-Salernitana (01/04, ore 12.30): Feliciani; CagliariVerona (01/04, ore 15): Doveri; Udinese-Sassuolo (01/04, ore 15): Fabbri; Lecce-Roma (01/04, ore 18): Marcenaro; Inter-Empoli (01/04, ore 20.45): Dionisi.

La Procura spagnola ha chiesto una condanna a due anni e mezzo di reclusione per l'ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales per i reati di violenza sessuale e coercizione nel caso del bacio non consensuale da lui dato alla giocatrice Jenni Hermoso dopo la finale dei Mondiali a Sydney, il 20 agosto. Il pubblico ministero ha inviato le sue conclusioni provvisorie al Tribunale nazionale, nelle quali chiede anche una condanna a un anno e mezzo di reclusione per un reato di coercizione nei confronti dell'ex allenatore della squadra femminile Jorge Vilda; per l'ex direttore marketing della Federazione Rubén Rivera e per il direttore della squadra maschile, Albert Luque.

Il centrocampista Toni Kroos sembra pronto a continuare la sua brillante carriera al Real Madrid per un'altra stagione, secondo quanto riferito. Kroos, che ha preso parte alle sfide vinte dalla nazionale tedesca in preparazione di Euro 2024 contro Francia e Olanda, è al Real dal 2014 e con il club spagnolo ha vinto quattro Champions League e molti altri titoli. Il vincitore della Coppa del Mondo 2014 rimane un fattore importante nella squadra di Carlo Ancelotti all'età di 34 anni, e i giornali sportivi Marca e As, hanno affermato che è pronto a rinnovare fino al 2025.