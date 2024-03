De Rossi, Immobile, Allegri e Sinner: le ultimissime

La Fiorentina segue De Rossi. Tudor punta su Immobile. Allegri fa 500 in A. Attesa per Sinner-Medvedev

ROMA - Il tecnico Daniele De Rossi è la prima scelta della Fiorentina qualora Vincenzo Italiano dovesse lasciare la viola. Premesso che l'attuale allenatore dei giallorossi a Roma sta bene e ci vuole restare ma in caso di separazione, Nico Burdisso e Daniele Pradè, uomini di Rocco Commisso, da diverso tempo seguono il tecnico della Roma con stima e curiosità, intrigati dal suo stile, dal carattere e dalle idee ben chiare che aveva già da giocatore. Entrambi conoscono benissimo De Rossi come calciatore, come persona e adesso lo stanno scoprendo come allenatore. E quello che vedono gli piace molto.

Il neo allenatore della Lazio Igor Tudor sembra aver scelto Ciro Immobile per guidare l'attacco. Il trio offensivo provato più volte nel 3-4-2-1 di costruzione, da quando si è aggiunto Zaccagni, è quello con Luis, con l’Arciere e con Ciro. E' un indizio per sabato. Igor di giorno in giorno sposta i ruoli, testa tutti in più posizioni, è avvenuto ancora di più con il rientro dei nazionali. Non pochi sono i dubbi sul cambio di interpretazione tattica, non poca è la curiosità di questo nuovo inizio, nasce per ridare alla Lazio un nuovo futuro.

500 volte Allegri. Sabato all'Olimpico, Max farà un altro passo nella storia: quella con la Lazio sarà la sua panchina numero 500 in Serie A e diventerà l'undicesimo tra gli allenatori più presenti nel massimo campionato. Una lunga storia iniziata a Cagliari, passata per il Milan e proseguita alla Juve in due “vite” in bianconero. Una lunga storia che sovente ha fatto rima con vittoria.

Jannik Sinner non si ferma e approda in semifinale del Masters 1000 di Miami. Il campione azzurro ha sconfitto ai quarti il ceco Machac in due set (6-4, 6-2) ed ora punta alla finale. Nel prossimo turno, il tennista altoatesino, affronterà Daniil Medvedev, che ha sconfitto Jarry. La partita tra Jannik Sinner e Medvedev, valida per la finale del Masters 1000 di Miami, è in programma venerdì 29 marzo con orario ancora da stabilire.