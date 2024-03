Napoli, Gravina, Acerbi e Sinner: le ultimissime

Contrattura all'adduttore per Kvaratskhelia. Passa il piano di riforma econimica del calcio italiano. Abodi torna sul caso Acerbi. Sinner super Djokovic nella Olympics Race

ROMA - Arrivano le attese novità sulle condizioni di Kvaratskhelia, rimasto vittima di un infortunio muscolare nel corso di Georgia-Grecia e costretto a uscire all'inizio del secondo tempo supplementare dello spareggio per Euro 2024, vinto ai calci di rigore dalla nazionale di casa. Napoli ha comunicato che "Kvaratskhelia è stato visitato e sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. L'attaccante azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra". Ridotte al lumicino, dunque, le speranze che Kvara sia a disposizione per il match di sabato 30 marzo al "Maradona" contro l'Atalanta.

Il piano di riforma economico finanziario del calcio italiano, la famosa “dieta economica” per contrastare i debiti del pallone da qui al 2030 voluta dal presidente della Figc Gravina, è passato con voto positivo in consiglio federale di tutte le componenti tranne la Lega Serie B, che si è astenuta dopo la lettera di protesta di Balata nei confronti dello stesso Gravina. Dopo settimane di confronti e fratture con i club del massimo campionato, la Serie A ha deciso infine di non votare contro nonostante alcune posizioni contrastanti dei presidenti: per i 20 club principali varranno le regole Uefa anche per quelli che non partecipano alle coppe, mentre i criteri ammissivi (indice di liquidità, indicatore di indebitamento e costo del lavoro allargato) saranno validi solamente per le società della Serie B e della Serie C.

Andrea Abodi ha parlato del caso Acerbi-Juan Jesus, con il difensore dell'Inter che non è stato condannato dal Giudice Sportivo. Il Ministro per lo Sport e i giovani, a margine della firma del protocollo tra Sport e Salute e la Conferenza delle Regioni e Province autonome per lo sviluppo del sistema nazionale per il Censimento degli impianti sportivi, ha commentato la vicenda: "Sul tema del razzismo io non voglio aggiungere nulla perché quello che conterà sempre di più saranno i fatti. Non vorrei solo rincorrere la cronaca, ma vorrei anticiparla. E dire che siamo contro il razzismo lo ritengo a questo punto non scontato. Mi auguro che chi ha giudicato abbia avuto tutte le informazioni utili per farlo e che Acerbi sia in pace con la sua coscienza".

Nel ranking Atp è sfida a due ormai tra Sinner e Alcaraz nelle posizioni d'alta classifica. L'azzurro e lo spagnolo si candidano ad essere molto presto i futuri numeri 1 del tennis mondiale al posto di Novak Djokovic. Al momento Jannik insegue Carlos, ma si tratta di una manciata di punti: una corsa che dopo il Roland Garros di quest'anno potrebbe chiudersi con Sinner in testa. L'altoatesino sta accumulando punti Atp vittoria dopo vittoria, tanto che in questo 2024 ha raggiunto il terzo posto nel ranking, traguardo mai tagliato da un italiano nel tennis. Ma a giugno Sinner potrebbe addirittura diventare primo e scavalcare Djokovic. Sì perché Jannik è in testa nella Olympics Race, cioè la classifica dei punti fatti a partire da metà giugno dell'anno scorso.