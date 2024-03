Tonali, Gravina, Haaland e motori: le ultimissime

Nuove accuse di scommesse per Tonali. Gravina parla del caso Acerbi. Il papà di Haaland avvistato a Barcellona. La società proprietaria della F1 pronta ad acquistare la Moto Gp

ROMA - Nuove accuse di scommesse illegali per il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali. Il 23enne centrocampista è stato deferito dalla Football Association (FA) per la violazione della regola sulle scommesse, con l'accusa di aver puntato 50 volte sul calcio tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023. Tonali, che sta scontando una squalifica di 10 mesi per lo stesso motivo, ha tempo fino al 5 aprile per rispondere alle accuse, che potrebbero portare ad un'altra squalifica per l'ex giocatore del Milan.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina parla per la prima volta del caso Acerbi-Juan Jesus: ''Non entro nella dinamica del fatto concreto. C'è una decisione del giudice che tutti devono accettare, compreso chi non si sente soddisfatto. Io accetto il verdetto e sul piano umano non mi esimerò dall'abbracciare Acerbi quando lo vedrò''. Poi prosegue: “Noi abbiamo appreso di una verifica del giudice sportivo, voi sapete che era convocato in Nazionale e in via precauzionale per evitare forme di distrazione lo abbiamo lasciato a casa - ha spiegato il numero uno della Figc- Per policy interna ha dato le sue motivazioni e noi crediamo alle parole di Acerbi, chi indossa la maglia azzurra si esprime con certi valori. Sappiamo che è un bravo ragazzo e quello che ha dato''.

Alf-Inge Haaland, ex giocatore del Manchester City, papà del bomber di Guardiola, mercoledì ha pranzato a Barcellona - come riferito dal Mundo Deportivo - a El Nacional sul Passeig de Gràcia, ristorante noto in città. Il quotidiano fa riferimento alla recente notizia dell'interesse del Barcellona per il centravanti del City, come a voler sottolineare come la visità del papà possa non essere del tutto casuale. Da tempo, infatti, il Barcellona sogna Haaland. I suoi agenti già a febbraio avevano incontrato Deco, ds degli spagnoli, per parlare di vari argomenti e tra questi anche del futuro del norvegese. Non è mistero, d'altronde, che Haaland sia il sogno di Laporta per il 2025.

Liberty Media, la società proprietaria della F1, è molto vicina all'acquisto di Dorna, la società che possiede la MotoGP, per poco più di 4 miliardi di euro. Lo riporta il Financial Times, secondo cui Liberty Media, di proprietà del miliardario delle telecomunicazioni e dell'intrattenimento John Malone, avrebbe vinto la concorrenza di TKO, il gruppo sportivo e dell'intrattenimento gestito dal boss di Hollywood Ari Emanuel e di Qatar Sports Investments, il gruppo che possiede la squadra di calcio francese del Paris Saint-Germain.