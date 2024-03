Lazio, Juventus, Milan e Sinner: le ultimissime

Parlano Tudor e Allegri alla vigilia di Lazio-Juve. Pioli sfida la Fiorentina

ROMA – Vigilia di Lazio-Juventus, parola agli allenatori a Formello Tudor ha fatto il punto sui biancocelesti: “È un momento particolare. Per forza dovranno giocare tutti in questa settimana. Il calcio è cambiato, anche con i 5 cambi, si può modificare metà squadra. Devo anche io capire, una cosa sono gli allenamenti e l'altra è la partita. Bisogna capire chi è adatto al tuo calcio, chi deve migliorare, quanto tempo serve... Poi però adesso c'è da lavorare, essere belli tosti con la qualità giusta". Poi sottolinea: “C'è la voglia di giocare meglio, c'è l'orgoglio di non sentirsi da nono posto. Bisogna vedere come reagiranno alla lunga, con il tempo”.

"Nel calcio si vive di questi momenti, bisogna rialzarci e cominciare a fare quei risultati che ci porteranno all'obiettivo di entrare in Champions" così l'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, che auspica un'inversione del trend negativo dei bianconeri alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro la Lazio. "I ragazzi devono stare sereni, giocare con tranquillita'", ha sottolineato il tecnico toscano, "la squadra ha fatto 59 punti, magari distribuiti male ma non ho niente da rimproverarle. Quando mancano i risultati bisogna fare qualcosa in piu' per tornare a creare l'entusiasmo che serve per affrontare nel migliore dei modi il finale di stagione". Quello con la Lazio "e' un bel test", ha ammesso Allegri, "deve essere un buon inizio in vista delle partite future.

"I 14 punti tra noi e L'Inter sono reali, perché la classifica non la possiamo cambiare; loro hanno fatto un campionato eccezionale, mentre noi, soprattutto in un mese, non siamo riusciti a ottenere qualche vittoria in più". Lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match contro la Fiorentina. "Negli ultimi 2-3 mesi siamo stati una squadra molto competitiva, dobbiamo continuare così fino alla fine". Ora "comincia il periodo decisivo della stagione. Tutto ciò che abbiamo fatto fino ad oggi è importante, ma dipenderà tutto dalle prossime partite. Dobbiamo preoccuparci di alzare il livello delle nostre prestazioni".

Jannik Sinner non si ferma e approda in semifinale del Masters 1000 di Miami. Il campione azzurro ha sconfitto ai quarti il ceco Machac in due set (6-4, 6-2) ed ora punta alla finale. Nel prossimo turno, il tennista altoatesino, affronterà Daniil Medvedev, che ha sconfitto Jarry. La partita tra Jannik Sinner e Medvedev, valida per la semifinale del Masters 1000 di Miami, è in programma venerdì 29 marzo (non prima delle ore 20 italiane).