Lazio, Napoli, Torino e Roma: le ultimissime

La Lazio stende la Juventus. Azzurri sconfitti in casa dall'Atalanta e contestati. I granata superano il Monza. Abraham non giocherà a Lecce

ROMA – Esordio in campionato con il botto per la Lazio targata Igor Tudor che ha superato 1-0 la Juventus di Massimiliano Allegri. Primo tempo con i biancocelesti a trazione anteriore che hanno sfiorato il gol in più di un'occasione, in avvio di ripresa parte bene la Juventus ma la Lazio prende le misure e riparte all'assalto della difesa bianconera e all'ultimo secondo trova la rete della vittoria con Marusic che di testa stende i bianconeri.

L'Atalanta espugna il Maradona e si impone 3-0 sul Napoli con reti di Mirancuk e Scamacca nel primo tempo e Koopmeiners nella ripresa. Tante le occasioni da entrambe le parti fermate anche grazie ad alcuni ottimi interventi dei due portieri, Carnesecchi e Meret. I nerazzurri allungano cosi' in classifica sui campani per il sesto posto a un punto dalla Roma quinta. Prima del fischio d'inizio i partenopei si sono inginocchiati in campo contro il razzismo e in segno di solidarietà nei confronti di Juan Jesus dopo il caso Acerbi. A fine gara contestazione dei tifosi del Napoli. “Siamo fragili, Champions difficile” il laconico commento di Calzona a fine gara.

Il Torino batte il Monza di misura nello scontro diretto di meta' classifica valevole per la 30 giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico termina 1-0 grazie ad un calcio di rigore di Sanabria nel corso della ripresa, causato da un'ingenua trattenuta di Pessina su Ricci. Il capitano dei brianzoli si rende protagonista in negativo anche per un'espulsione, rimediata per doppio giallo poco dopo l'episodio da rigore. I granata di Juric centrano cosi' la seconda vittoria consecutiva e quarto risultato utile di fila, raggiungendo quota 44 punti e scavalcando proprio gli uomini di Palladino, costretti a restar fermi a 42 in classifica.

Roma domani di scena a Lecce, de Rossi in conferenza stampa fa il punto: “ "Per la formazione abbiamo ancora dei dubbi, ma non su Tammy che non potrà giocare questa partita. Deve ancora compiere la terza e la quarta settimana di allenamento a regime pieno con la squadra. Dyabla lo valutiamo domani: ha fatto degli allenamenti più intensi da solo, oggi si è allenato con noi ma era un allenamento blando. Domani cercheremo di capire come starà e capire se portarlo o no".