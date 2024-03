Roma, Inter, Lazio e Sinner: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Roma in trasferta a Lecce. Marusic: "La Lazio è tornata". Sinner sfida Dimtrov in finale a Miami

ROMA – Si chiude oggi la 30ª giornata del campionato di calcio di Serie A: apre alle 12.30 Bologna-Salernitana, alle 15 Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese, alle 18 Lecce-Roma, chiuderà alle 20.45 Inter-Empoli.

Nell'anticipo la Lazio ha steso la Juventus all'ultimo secondo, decisiva la rete di Marusic che a fine gara esulta: “"E' una vittoria molto importante. Sono tornato pochi giorni fa dopo la nazionale, ma abbiamo lavorato bene. Questo è sicuramente il gol più bello della mia carriera, ho segnato dopo quasi due anni. Ringrazio i tifosi, spero che verranno in massa anche nelle prossime". Marusic ha poi proseguito, puntando il mirino sui prossimi impegni tra Coppa Italia e Serie A: "Questa settimana ci giochiamo tutto, c'è la Coppa Italia con la Juve e il derby contro la Roma. Dobbiamo preparare queste partite. Se è tornata la Lazio? Spero di sì".

Sinner-Dimitrov, oggi è il giorno. Stasera la finale di Miami con l'italiano favorito e il bulgaro in grande ascesa. Talmente grande che le sue parole alla vigilia, di elogio per Jannik, sembrano quasi una strategia, più che reale convinzione. Eccole: "Al momento Jannik è il miglior giocatore del mondo, nettamente. E' un giocatore fantastico, i numeri lo dimostrano. Ha perso una sola partita in questo 2024. Ma soprattutto Jannik è una grande persona. Lo ammiro molto, è educato e questo è merito della famiglia e del team". Appuntamento alle 20.30 italiane.