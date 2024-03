Sinner, Juventus, Liverpool e Iacorossi: le ultimissime

Sinner è numero 2 al mondo. Bufera social per La Juventus. Liverpool solitario in vetta in Premier. grave incidente per il personal di Totti e la meloni

ROMA - Jannik Sinner vince l'Atp Masters 1000 di Miami e diventa il numero 2 del mondo. L'azzurro, 22 anni, in finale oggi batte il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3, 6-1. Sinner, arrivano in Florida come terzo giocatore del ranking e seconda testa di serie, conquista il terzo titolo dell'anno - dopo Australian Open e Atp di Rotterdam - e il tredicesimo della carriera. Il trionfo di Miami, il secondo un Masters 1000 dopo quello ottenuto nel 2023 a Toronto, permette all'altoatesino di superare lo spagnolo Carlos Alcaraz e di diventare il numero 2 del ranking Atp, risultato mai raggiunto da un tennista italiano, alle spalle del serbo Novak Djokovic.

Una telecamera che li inquadra mentre, al fischio finale, parlano tra loro e sorridono. Un gesto normale, se non fosse arrivato dopo una bruciante sconfitta all'ultimo secondo. E' bufera sui social della Juventus per l'inquadratura che vede Rabiot e Nonge parlare e scherzare mentre rientrano negli spogliatoi dopo il ko contro la Lazio. Rabiot è quello più preso di mira: "E' uno dei capitani - si legge su X - e certi atteggianenti non sono tollerati". In molti, dopo le parole di Szczesny sulla pressione che si fatica a reggere, pensano che lo spogliatoio "sia ormai andato. E' un vaso di pandora".

Il Liverpool festeggia la Pasqua trovando la vetta solitaria in Premier League. I Reds ad Anfield vincono 2-1 in rimonta sul Brighton e allungano a +3 sul Manchester City e a +2 sull'Arsenal grazie allo 0-0 nel big match dell'Etihad tra Citizens e Gunners. Il Brighton di De Zerbi (tra i candidati alla panchina del Liverpool) ha spaventato la squadra di Klopp portandosi in vantaggio ad Anfield dopo appena due minuti, ma poi sono arrivate le reti di Luis Diaz al 27mo e di Salah al 65mo. Tra City e Arsenal e' prevalsa la paura: i padroni di casa dopo 27 minuti hanno perso il difensore olandese Ake' per un infortunio (rilevato da Rico Lewis). Le occasioni migliori nel finale, una per parte: poco prima del 90mo Gvardiol serve Haaland che pasticcia a un passo dalla porta mentre dall'altra parte Trossard tira anziche' servire Martinelli che era libero.

Il mondo del calcio (romano e non solo) è sotto shock per Fabrizio Iacorossi, personal trainer della premier Giorgia Meloni, ma anche (in passato) di Totti, Ilary Blasi e amico stretto di Daniele De Rossi e altri calciatori o ex come Balzaretti e Vucinic. Oggi Iacorossi che lavora con Luca Pellegrini (Lazio) e Pagano (Roma) come riporta "Repubblica" è ricoverato al San Camillo in gravissime condizioni dopo essere stato travolto nelle prime ore del pomeriggio di sabato da una macchina in transito su via Arno nel tragitto che segna il confine tra Ostia e Torvaianica.