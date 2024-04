Napoli, Lazio, Roma e Inter: le ultimissime

Il Napoli ha scelto l'uomo su cui puntare per la rifondazione tecnica: Giovanni Manna, 35 anni, primo collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus, l'anima e il cervello della Next Gen che nell'ultima stagione ha ricoperto il ruolo di Head of First Team al fianco del dt. Mercato, giovani, squadra: De Laurentiis è deciso ad affidare a lui la direzione dell'area tecnico-sportiva azzurra per la prossima stagione.

Allegri-Tudor, atto II. Juventus e Lazio si trovano ancora di fronte tre giorni dopo essersi sfidate in campionato, all'Olimpico. Rispetto alla partita dell'Olimpico Allegri ritroverà Vlahovic al centro dell'attacco, che prenderà il posto di Kean apparso ancora arrugginito. Titolari anche Kostic, che ha smaltito l'attacco influenzale, e McKennie che rileverà Miretti. Tra i pali il portiere di coppa Perin. Qualche cambiamento in vista anche per Tudor, che in campionato aveva lasciato inizialmente in panchina Immobile, Luis Alberto e Guendouzi: tutti e tre dovrebbero partire dal 1', in mezzo al campo si giocano una maglia Cataldi e Kamada, mentre Rovella è ancora out.

La Roma ha alzato il sipario sulla nuova maglia che sarà indossata da Pellegrini e compagni durante il derby contro la Lazio, in programma sabato all'Olimpico. Il kit prende ispirazione da quelli a cavallo tra gli Anni 90 e 2000, in particolare ricorda quello utilizzato nella vittoria dei giallorossi nel derby dell'11 aprile, finito con il punteggio di 3-1.

Il pareggio della Roma in casa del Lecce e la successiva vittoria dell'Inter contro l'Empoli ha emesso un verdetto in favore del club nerazzurro, relativo all'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Questa certezza ha definito il riscatto automatico di Carlos Augusto che, quindi, è diventato ufficialmente un calciatore nerazzurro.