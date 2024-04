Lazio, Juve, Napoli e Rubiales: le ultimissime

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Mattia Zaccagni. L'attaccante della Lazio ha lasciato il campo dopo pochi minuti in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Juventus per un infortunio alla caviglia sinistra. “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami strumentali. Gli accertamenti non hanno evidenziato fratture scheletriche a carico della caviglia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab per quantificare i tempi di recupero”.

Intervenuto nel pre partita di Juventus-Lazio, semifinale d'andata di Coppa italia, Cristiano Giuntoli ha parlato della possibilità di vedere Manna nel ruolo di nuovo direttore sportivo del Napoli: "Non commento indiscrezioni, vorrei parlare della partita”.

Il Napoli aspetta il rientro di Kvaratskhelia, pronto a tornare dal 1' in campionato dopo lo stop forzato contro l'Atalanta, ma intanto si ferma un altro attaccante. Si tratta di Cyril Ngonge. L'ex esterno del Verona questa mattina ha lasciato la seduta nelle fasi iniziali per un trauma contusivo alla coscia sinistra. Le sue condizioni sono da valutare in vista del Monza.

Non certo il migliore dei 'benvenuto' a Madrid per Luis Rubiales, l'ex presidente della Federcalcio spagnola che oggi (3 aprile) è atterrato poco prima delle 11 all'aeroporto madrileno di Barajas dove era giunto dalla Repubblica Dominica con un volo di linea ed è stato accolto allo sbarco da agenti dell'Uco della Guardia Civile, che gli hanno comunicato i capi di imputazione nei suoi confronti.