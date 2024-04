Derby, Lazio, Zaniolo e Rubiales: le ultimissime

Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere il derby di sabato tra Roma e Lazio. Il fischietto campano è stato designato per il sentito incontro tra le due formazioni capitoline.

Pochi minuti di partita contro la Juventus, poi l’ennesimo crack alla caviglia: Mattia Zaccagni è stato costretto a lasciare il campo dopo uno scontro di gioco con Gatti. L’attaccante biancoceleste ha effettuato questa mattina gli esami strumentali che hanno escluso fratture all'articolazione, ma per Tudor non ci sono buone notizie in vista del derby. Nel pomeriggio l’attaccante della Lazio ha pubblicato una stories con una emoticon con la faccina dolente, mostrando tuttavia un bicipite in segno di forza con un’altra emoticon. Zaccagni non molla, ma osservando lo scatto pubblicato dal giocatore biancoceleste, si nota il tutore che blocca la caviglia sinistra: già nel post partita, il tecnico Tudor aveva escluso la possibilità di vederlo in campo nella sfida di sabato prossimo.

I tifosi dell’Aston Villa contro Nicolò Zaniolo. Il motivo? Un grave errore di posizione in occasione del gol di Foden (su punizione) nel match perso contro il Manchester City. Il giocatore dell’Aston Villa si distrae in barriera, poi si sposta (saltando) e il pallone calciato dall'inglese passa proprio da quella parte beffando così il portiere Olsen. Gol incassato e compagni arrabbiati, così come i tifosi che sui social si sono scatenati contro di lui: “Tornatene in Italia!”.

Si cercano le prove delle tangenti pagate in seguito alla scelta di tenere la Supercoppa Spagnola in Arabia Saudita. A lavoro la giudice istruttrice, titolare dell'inchiesta sulla presunta corruzione da parte della Federcalcio spagnola, che ha inviato alle autorità di Andorra una rogatoria per verificare i conti dell'ex calciatore del Barcellona, Gerard Piqué. L'ex centrale del Barcellona è amministratore della "Kosmos", società di eventi sportivi mediatrice per il trasferimento della manifestazione. Il motivo di questa decisione è legata alla necessità di verificare se Piqué pagò effettivamente l'ex presidente della Federcalcio, Luis Rubiales.