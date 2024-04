Napoli, Lazio, Tennis e Premier League: le ultimissime

Sul caso Napoli-Lilla c’è attesa vissuta con serenità da parte del club. Il procedimento dovrebbe concludersi entro la fine del mese. I legali preparano la memoria difensiva da depositare la prossima settimana. Gli avvocati Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada sono al lavoro dopo la richiesta dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di essere ascoltato dai pm della Procura di Roma per oltre un’ora, mercoledì pomeriggio, per le indagini in corso relative all’operazione conclusa con il Lilla nell’estate del 2020, culminata nell’acquisto di Victor Osimhen.

Sono i giorni di Felipe Anderson, atteso dall’ultimo e decisivo incontro con la Lazio. C’è margine per il rinnovo del contratto, non contrasta con le informazioni precedenti. L’esterno brasiliano ha in tasca un’offerta non vincolante della Juve: è stata trovata una base d’accordo con un ingaggio di circa 4 milioni, già alla fine di dicembre. Le parti si sono aggiornate. Non c’è ancora niente di firmato.

Oggi andrà in scena il derby italiano tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego che si contenderanno l’accesso alle semifinali del torneo “Grand Prix Hassan II” di Marrakech. La partita è in programma questo pomeriggio e non avrà inizio, verosimilmente, prima delle ore 16.

La 31ª giornata di Premier League si chiude con la clamorosa rimonta del Chelsea sul Manchester United. Sul 3 a 2 per i Red Devils l'arbitro assegna ben 10 minuti di recupero e succede l'impensabile: al 100' Palmer trasforma il rigore del pareggio, e subito dopo trova la tripletta personale con il gol del 4-3 che chiude un'incredibile rimonta.