Derby, giornata di vigilia

Giornata di vigilia per la Roma di Daniele De Rossi, che domani affronterà la Lazio di Igor Tudor nell'attesissimo derby della capitale, valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A. Come si prepara un derby di Roma: "Devi preparare tutto, - parola di De Rossi - devi preparare una partita normale sapendo che è un match che si porta uno stress diverso rispetto ad un Roma-Sassuolo. C'è qualcosa di diverso specie per noi che abbiamo in questo periodo un record negativo nei derby. C'è una voglia di rivalsa ma senza andare oltre, perché è una partita di calcio contro una squadra forte. Dobbiamo restare lucidi”.

Una lunga riunione tecnica, arricchita dai video sulla Roma e sugli errori tattici compiuti allo Stadium nella semifinale di Coppa Italia, hanno preceduto l’allenamento della Lazio, scattato in notevole ritardo rispetto all’orario prestabilito. Igor Tudor, dopo la full immersion della sosta, non torna indietro. Ha parlato di coraggio e di principi di gioco anche mercoledì sera dopo il ko con la Juve.

De Rossi dovrà fare a meno dello squalificato N’Dicka, di conseguenza, potrebbe esserci spazio per Smalling in coppia con Mancini: il centrale inglese è leggermente in vantaggio nel ballottaggio con Llorente. Per il resto, tutto confermato, con Dybala ed El Shaarawy che formeranno il tridente d’attacco insieme a Lukaku.

Dopo le fatiche di Coppa Italia, Tudor dovrebbe cambiare qualcosina rispetto alla partita contro la Juventus. Immobile potrebbe tornare al centro dell’attacco biancoceleste, sostenuto da Luis Alberto e Isaksen. A centrocampo, invece, spazio a Guendouzi in coppia con Cataldi.