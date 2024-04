Sinner, Serie A, Copa Libertadores e Bundesliga: le ultimissime

Jannik Sinner torna in Europa dopo il trionfo a Miami e si prepara al cambio di superficie. Giocherà infatti sulla terra rossa di Montecarlo, per il terzo Masters 1000 della stagione in programma dal 6 al 14 aprile. Sinner usufruirà di un bye al primo turno, essendo una delle prime 8 teste di serie del tabellone. L'azzurro debutterà dunque al secondo turno, dove sfiderà il vincente tra Sebastian Korda e Alejandro Fokina.

Allo "Stadio Arechi" di Salerno, la Salernitana di Stefano Colantuono ospita il Sassuolo di Davide Ballardini in occasione della 31esima giornata del campionato di Serie A. Scontro salvezza che può valere tantissimo per i neroverdi, mentre i granata sembrano ormai spacciati in fondo alla classifica. Salernitana-Sassuolo sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN questa sera alle 20:45.

Quintana decide la sfida di Coppa Libertadores tra Rosario Central e Penarol, ma la partita d'esordio fa notizia non (solo) per il risultato ma anche e soprattutto per gli scontri che ci sono stati sugli spalti. Momenti di alta tensione tra le due tifoserie, è volato di tutto dalle tribune, anche transenne che sono state lanciate dal settore superiore verso quello inferiore. Attimi di paura, feriti e spavento per i presenti. Il tutto è accaduto prima del fischio d'inizio, presi di mira i tifosi uruguagi che si trovavano nel settore inferiore dello stadio.

La Germania ha legalizzato il possesso di marijuana per uso personale a inizio aprile, così l’altro giorno Jeremie Frimpong e Amine Adli, due pilastri del Bayer Leverkusen, hanno festeggiano un gol nella semifinale di Coppa di Germania con un’esultanza particolare. Frimpong e Adli prima hanno mimato la preparazione di uno spinello in mano. Poi si se lo sono idealmente "passato" e hanno fumato, sempre mimando. Un’esultanza fuori dagli schemi che ha fatto rumore.