Serie A, Berrettini, Napoli e Ligue 1: le ultimissime

On Air

È stata una Salernitana stoica quella che ha conquistato il pareggio all'Arechi contro il Sassuolo. I granata hanno evitato la quarta sconfitta consecutiva nel finale, quando Maggiore ha messo a segno il gol del definitivo 2-2.

Matteo piega Lorenzo e vola in semifinale! 6-3, 7-6 (5) il risultato finale per il tennista romano dopo un'ora e 42' di partita. Superato l'ostacolo del derby con Sonego, Berettini in semifinale sfiderà Navone, che ha battuto Vukic 6-2, 6-4.

Viaggio lampo di Victor Osimhen. Il bomber del Napoli è stato a Parigi, con partenza di sera, dopo la gara contro l'Atalanta di sabato scorso alla vigilia di Pasqua. L'attaccante nigeriano ha trascorso qualche giorno capitale francese con la figlia Hailey True documentando il tutto sui social con foto e video durante il volo con un jet privato.

Nella 28ª giornata di Ligue 1 il Lilla di Paulo Fonseca batte l'Olympique Marsiglia e si mantiene aggrappato al secondo posto del Brest.