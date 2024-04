Derby, zona stadio blindata. Le probabili scelte di De Rossi e Tudor

Tutto pronto per il derby Roma-Lazio: tavolo di sicurezza nel pomeriggio di ieri, che ha previsto una Città Eterna blindata per l’evento. La zona monitorata maggiormente è l’area dello Stadio Olimpico, tra il Quartiere delle Vittorie, il Foro Italico, Ponte Milvio e il quartiere Flaminio. L’area è stata gradualmente blindata, con un blocco del traffico completato nella tarda mattinata.

E ora passiamo al campo con le probabili formazioni delle due squadre. De Rossi dovrà fare a meno dello squalificato N’Dicka, di conseguenza, potrebbe esserci spazio per Smalling in coppia con Mancini: il centrale inglese è leggermente in vantaggio nel ballottaggio con Llorente. Per il resto, tutto confermato, con Dybala ed El Shaarawy che formeranno il tridente d’attacco insieme a Lukaku.

Dopo le fatiche di Coppa Italia, Tudor dovrebbe cambiare qualcosina rispetto alla partita contro la Juventus. Immobile potrebbe tornare al centro dell’attacco biancoceleste, sostenuto da Luis Alberto e Isaksen. A centrocampo, invece, spazio a Guendouzi in coppia con Cataldi.