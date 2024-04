Juve, Berrettini, Cagliari e Premier League: le ultimissime

La domenica della 31ª giornata di Serie A si è chiusa all'Allianz Stadium con la vittoria per 1-0 della Juventus di Allegri sulla Fiorentina di Italiano. Successo pesante per la Juve, che ora ha 4 punti di vantaggio sul Bologna quarto in classifica, 7 sulla Roma quinta e 12 sull'Atalanta, che però deve disputare un match in più.

Matteo Berrettini torna alla vittoria. Il tennista romano batte lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 64 del ranking, e si prende l'Atp 250 di Marrakech. L'azzurro ritrova un trionfo nel circuito dal 2022, quando vinse il Queen's Club Championships di Londra.

Il Cagliari di Claudio Ranieri porta a casa una vittoria importantissima in chiave salvezza, grazie ai gol di Augello e Viola, che annullano l'iniziale vantaggio nerazzurro. Cade l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che perde terreno da Roma e Bologna.

Nella trentunesima giornata di Premier League il Manchester United ha fermato sul pareggio il Liverpool a Old Trafford. Dopo il gol iniziale di Diaz, i Red Devils hanno risposto con un super gol da centrocampo di Bruno Fernandes e un altro di Kobbie Mainoo per poi farsi recupere nel finale da un rigore di Salah. La squadra di Klopp resta così al primo posto a pari punti con l'Arsenal.