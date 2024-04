Serie A, Roma, Lazio e Montecarlo: le ultimissime

La 31a giornata di Serie A si chiude questa sera con il match tra Udinese e Inter. I nerazzurri sono a caccia della seconda vittoria consecutiva per tornare a +14 sul Milan e per avvicinarsi alla vittoria del ventesimo scudetto. La sfida tra Udinese e Inter sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Manuel Pellegrini ha smentito, tramite il Betis, qualsiasi tipo di contatto o incontro con la Roma. È stato lo stesso club spagnolo a far sapere che l'allenatore cileno si trovava in vacanza in Italia con la famiglia: nessun incontro con i dirigenti giallorossi ma solo tanto relax e divertimento. L'ex Real Madrid e City ha un contratto con il club sivigliano fino a giugno 2026 e una clausola rescissoria da 8 milioni di euro.

Le riflessioni sul futuro sono partite dall’attacco, sempre in bianco. Tudor spera che la società lo ricostruisca almeno in parte. L’acquisto di un centravanti in più sembra irrinunciabile. Sul mercato italiano ci sarà Giovanni Simeone, in uscita dal Napoli. Il manager Moggi ne ha parlato a marzo con la Lazio, il Cholito sogna di giocare in biancoceleste. Prima di tutto c’è da capire che valutazione darà di lui De Laurentiis.

Bene o male, purché se ne parli. Sembra essere questo l’obiettivo di Alexander Bublik che a Montecarlo - nella sfida contro contro il croato Borna Coric - ha improvvisato un numero fuori programma. Dopo aver sbagliato l’ennesima battuta, ha lasciato il servizio a una raccattapalle: “Puoi battere tu per me?”. La giovane ragazza, ha eseguito timidamente la richiesta, sbagliando a sua volta servizio. Lo sketch non è passato inosservato, e riproposto dal tennista kazako sui propri social, ha riscontrato reazioni contrapposte.