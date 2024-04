Inter, Champions League, Premier League e Juve Stabia: le ultimissime

On Air

L'Inter vede lo scudetto sempre più vicino dopo la vittoria esterna contro l'Udinese. Il vantaggio sulla seconda, il Milan, vincente contro il Lecce, rimane di 14 punti. La strada verso la seconda stella è sempre più spianata, manca solo la certezza aritmetica. L'Inter nella prossima giornata ospiterà il Cagliari a San Siro e, se dovesse vincere, si regalerà la possibilità di festeggiare lo scudetto nel derby contro il Milan.

Antonio Rudiger è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Carlo Ancelotti alla vigilia di Real Madrid-Manchester City, match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Il difensore tedesco dovrà vedersela con Erling Haaland e l'ex Roma ha proprio parlato del duello con l'attaccante norvegese. Queste, infatti, le dichiarazioni di Rudiger in sala stampa: "Oltre ad Aguero, Haaland è tra gli attaccanti più forti che ho affrontato. È difficile controllarlo, ma vive dei passaggi dei compagni.”

L'Everton è stato sanzionato con altri due punti di penalizzazione. Il club inglese, infatti, era già stato punito a gennaio del 2024 con un meno dieci punti in classifica per delle irregolarità con il Fair Play Finanziario della Premier League. A fine febbraio, però, erano stati ridotti a sei. Tuttavia, dopo altri due mesi, i Toffees si sono visti aggiungere due punti penalizzazione e, da un momento all'altro, si trovano quindi a soli due lunghezze dalla zona retrocessione. La società farà ricorso come annunciato da una nota pubblicata sui canali ufficiali del club.

La Juve Stabia festeggia il ritorno in Serie B. I gialloblu. Nella trasferta di Benevento serviva un solo punto per l’aritmetica ed è arrivato al termine dei 90’ minuti con il match finito sullo 0-0.