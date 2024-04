Mancini, Dovizioso, CR7 e Sinner: le ultimissime

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo la 31esima giornata di campionato. Su Mancini e l'esultanza post derby, il giudice sportivo della serie A chiede alla Procura Figc la relazione sull'episodio, sottolineando che la competenza a decidere è la sua. La procura della Figc aveva aperto lunedi' un'indagine. Gerardo Mastrandrea, chiedendo un supplemento, ha invece ribadito che la competenza a decidere è del giudice sportivo in quanto si tratta di fatti avvenuti "in occasione dello svolgimento della gara”.

Incidente in Valdarno per Andrea Dovizioso, campione del mondo classe 125 nel 2004. Stamani, da quanto appreso, il pilota 38enne è caduto dalla sua moto nella pista da cross di Terranuova Bracciolini (Arezzo) in località Il Tasso, mentre si stava allenando dopo il ritiro dalle competizioni ufficiali. Nella caduta avrebbe riportando un trauma cranico. Da quanto appreso non è in pericolo di vita, ma, a livello precauzionale, è stato comunque trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice tre.

Gomitata ad un avversario, rosso e minaccia all'arbitro col pugno: protagonista in negativo Cristiano Ronaldo nella semifinale di Supercoppa d'Arabia tra Al Hilal e Al Nassr, vinta da Milinkovic e compagni per 2-1. Nel finale della partita CR7 stava cercando frettolosamente di recuperare un pallone finito in fallo laterale: un avvrersario dell'Al-Hilal, in quel momento in vantaggio per 2-0, lo ha ostacolato nel suo tentativo di rimettere in campo il pallone e allora il portoghese gli ha rifilato una gomitata.

Cresce l'attesa per il debutto di Jannik Sinner all'Atp Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale nonché primo sui campi in terra rossa del Montecarlo Country Club. Dopo il bye al primo turno, il campione altoatesino (n.2 del mondo e seconda testa di serie del tabellone) esordirà contro lo statunitense Sebastian Korda (n.27 Atp) che, al primo turno, ha eliminato in due set (6-1, 6-2) lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina