Roma, Napoli, Juve e Champions: le ultimissime

Alla fine solo un'ammenda per Gianluca Mancini, sanzionato dal giudice sportivo per aver sventolato sotto la Sud dopo il derby vinto una bandiera con un topo su uno sfondo biancoceleste. Il giudice ha inflitto una multa da cinque mila euro, ma i tifosi giallorossi sono entrati in "soccorso" del difensore: la curva ha avviato una raccolta fondi per pagare l’ammenda. Questa mattina all'alba il contatore segnava 4700 euro, facile credere che si arriverà a 5000 in poco tempo. E poi cosa succederà? Con ogni probabilità il difensore ringrazierà i tifosi per il bel gesto e poi, insieme ai tifosi stessi e alla Roma, deciderà a chi devolvere i soldi in beneficenza.

Una donna come manager. Si chiama Mariel Duayhe, ha una laurea in marketing, è agente Fifa e dirige una società di intermediazione, “Cantera Latina”, che ha i suoi uffici a Città del Messico, in Calle Eugenio Sue. Ricoprirà un ruolo di primo piano nella riunione che deciderà il futuro di Santiago Gimenez, 23 anni il 18 aprile, 47 gol in 83 partite nel Feyenoord, in corsa per diventare l’erede di Victor Osimhen: il Napoli si è informato, lo sta studiando, l’altro nome è quello di Jonathan David del Lille.

Calafiori, avanti tutta. La Juve ha scelto e punta con decisione sul difensore rivelazione del Bologna. Vuole il centrale classe 2002, sbocciato nella Roma e consacratosi ora sotto la guida tecnica di Thiago Motta, identikit del rinforzo scelto per proseguire il rinnovamento della retroguardia, in particolare sul versante del centro-sinistra.

Sfida elettrizzante quella che andrà in scena questa sera tra Paris Saint Germain e Barcellona, valida per i quarti di finale di Champions League e trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video. L’andata dei quarti di finale di Champions League, si giocherà al Parco dei Principi con calcio d'inizio alle ore 21.