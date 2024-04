Inter, Juve, Napoli e Champions: le ultimissime

Arrigo Sacchi commenta il campionato italiano, la capolista Inter ad un passo dal tricolore, ma lo fa analizzando anche le condizioni economiche dei club: "C'è una tendenza ad arrivare all'obiettivo da furbi. Bisogna uscire da questa situazione, altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi. Vincere facendo i debiti significa barare. L'Inter sta barando? Si". Queste le sue parole riportate dal 'Corriere Adriatico' e rilasciate a Jesi in occasione della presentazione del suo libro 'Il realista visionario’.

Allegri e il futuro alla Juve. Se ne parla sempre più spesso ma la linea è chiara. Il tecnico ha un appuntamento con la Juve a Champions ottenuta. Non manca molto, eppure il tavolo del rinnovo di un contratto che terminerà nel 2025 non si è ancora aperto. Thiago Motta, l'uomo copertina del momento, spinge e piace molto perché è giovane e, soprattutto, vincente. Il suo Bologna vola sulle ali dell'entusiasmo, la Juve ha già fatto un sondaggio ma l'italobrasiliano piace anche all'estero, soprattutto in Inghilterra e in Spagna. Ad insidiare Allegri c'è anche l'ombra di Antonio Conte che aleggia sopra tantissime panchine di Serie A. Lui alla Juve tornerebbe di corsa ma ci sono anche il Napoli, club che lo aveva già cercato a metà stagione, e la Roma.

Brutte notizie in casa Napoli: si ferma Mathias Olivera. Il terzino era uscito dolorante nel finale della partita vinta contro il Monza. L'esito degli esami ha evidenziato una lesione dell'adduttore della coscia destra. Si tratta del secondo infortunio dell'uruguaiano dopo quello al ginocchio che l'ha tenuto fuori tra dicembre e febbraio.

Riflettori accesi al Civitas Metropolitano per la sfida tra l'Atletico Madrid e il Borussia Dortmund, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.