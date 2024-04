Champions League, Sinner e Medvedev: le ultimissime

Nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League il Barcellona passa al Parco dei Principi battendo il Psg per 3-2: vantaggio catalano con Raphinha, pareggio in avvio di ripresa di Dembelé, sorpasso francese con Vitinha. I catalani pareggiano segnando ancora con Raphinha, poi Christensen firma il gol della vittoria.

Il primo round dei quarti di finale di Champions League va all'Atletico Madrid del Cholo Simeone, bravo ad imporsi sul Borussia Dortmund di Terzic al Metropolitano, grazie ai gol di Rodrigo De Paul e Samuel Lino. Frittata tedesca nel primo tempo, poi il neoentrato Haller riapre partita e qualificazione. Finisce 2-1 in terra spagnola.

Debutto positivo agli Atp di Montecarlo per Jannik Sinner. Il tennista azzurro si è imposto con un netto 6-1, 6-2 contro lo statunitense Korda, numero 27 della classifica Atp.

Debutto vincente ma condito dalle polemiche quello di Daniil Medvedev al 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo '1000' stagionale, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato di Monaco il tennista russo, numero 4 del mondo e del tabellone, si è qualificato infatti agli ottavi battendo in due set (6-2, 6-4) il veterano francese Gael Monfils. Un match tutt'altro che tranquillo però quello vinto da Medvedev, infuriatosi contro l'arbitro dopo aver perso il servizio nel quarto game del secondo set anche per colpa di una chiamata sbagliata su una palla di Monfils, finita fuori e giudicata invece dentro (con l'occhio di falco che ha poi mostrato come il russo avesse ragione). "E se perdo questa partita? State diventando ridicoli" ha gridato il numero 4 del ranking prima di prendere a pugni la tenda montata sopra la sua sedia per ripararlo durante i cambi di campo.