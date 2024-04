Milan-Roma: cresce l'attesa per la sfida di coppa

I quarti di finale di Europa League si aprono con l'attesissimo derby italiano tra Milan e Roma. Per le due squadre sarà il primo atto di un confronto che mette in palio l'accesso in semifinale. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn. Prevista anche la visione in chiaro su Rai 1.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabia, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

La Roma è reduce dalla vittoria contro la Lazio che ha alimentato gli entusiasmi nei confronti della gestione De Rossi, mentre i rossoneri stanno vivendo un momento molto positivo, come testimoniato dalle ultime sette vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League.