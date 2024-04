Roma, Psg, Barcellona e Medvedev: le ultimissime

Due cambi rispetto al derby: sono confermate le indiscrezioni della vigilia sulla formazione della Roma. Torna dunque Chris Smalling al centro della difesa, titolare per la prima volta dal 26 febbraio. Per lui si tratta dell'esordio assoluto in Europa League in questa stagione, dopo le 7 presenze accumulate in campionato. L'altra novità per la sfida di San Siro contro il Milan è Leonardo Spinazzola, che rientra a sinistra.

Sergio Rico, portiere del Paris Saint-Germain, ha ricevuto il via libera dai medici per tornare ad allenarsi dopo il grave incindente con un cavallo dello scorso 28 maggio che l'aveva mandato in coma per ventisei giorni. Dopo aver passato diverse settimane in terapia intensiva, l'estremo difensore spagnolo ha dichiarato di aver perso 20 chili.

Due tifosi del Barcellona sono stati fermati dalle forze dell'ordine francesi in occasione della sfida contro il Psg per l'andata dei quarti di finale di Champions League. I due tifosi sono stati individuati mentre imitavano grida di scimmie e facevano saluti nazisti.

Medvedev ci ricasca di nuovo. Il tennista russo è stato ancora protagonista in negativo durante l'Atp di Montecarlo, dal quale è stato eliminato agli ottavi di finale, in anticipo rispetto alle aspettative. L'episodio chiave è avvenuto durante il secondo set contro Khachanov, quando ha concesso il break del 5-5 a causa dell'ottavo doppio fallo. Errori che l'hanno reso nervoso per l'intero arco della sfida sulla terra rossa del torneo francese. In quel momento il russo è diventato una furia perché si è lamentato con l'arbitro gridandogli "apri gli occhi" (un punto di penalità), inoltre si è alzato e l'ha guardato a muso duro con un un gesto di sfida e poi ha alzato il dito in direzione pubblico lo fischiava.