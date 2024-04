Roma, Atalanta, Sinner e O.J. Simpson: le ultimissime

On Air

La Roma si aggiudica l’andata dei quarti di Europa League. I giallorossi vincono per 1-0 a San Siro grazie alla rete di Mancini dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. Il Milan si propone spesso in avanti ma non riesce ad agguantare il pareggio.

Incredibile ad Anfield Road! L’Atalanta vince 3-0 a Liverpool dopo una gara perfetta. Trascinano alla vittoria i bergamaschi la doppietta di Scamacca e la rete finale di Pasalic che all’83esimo ammutolisce definitivamente il pubblico dei Reds.

Jannik Sinner vola ai quarti di finale dell'Atp Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa del Country Club del Principato. Il numero due al mondo ha piegato in due set, 6-4, 6-2, il 33enne tedesco Jan-Lennard Struff (n.25 Atp).

È morto di cancro all'età di 76 anni OJ Simpson. La notizia è arrivata direttamente dalla sua famiglia attraverso una dichiarazione: “Il 10 aprile, nostro padre, Orenthal James Simpson, ha perso la sua lunga battaglia contro il cancro. E' morto circondato dall'affetto dei suoi figli e dei nipoti".