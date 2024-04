Lazio, Sinner, Premier League e Saudi Pro League: le ultimissime

Brutte notizie per Tudor in vista del match con la Salernitana, in programma oggi all'Olimpico alle 20:45. Non sono pochi gli assenti per il tecnico della Lazio, a partire da Ciro Immobile. L’attaccante ha riportato un trauma distrattivo a carico del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. Non solo l'attaccante, visto che gli esami strumentali hanno segnalato gli infortuni di Matteo Guendouzi e Alessio Romagnoli che presentano un edema da affaticamento a carico del polpaccio sinistro. Luca Pellegrini, invece, ha riportato un trauma distorsivo a carico della caviglia sinistra.

Continua a volare Jannik Sinner sulla terra rossa di Montecarlo, dove il 22enne altoatesino che prima ha superato Korda e poi Struff. Adesso è tempo di quarti di finale sulla terra rossa francese: il tennista azzurro affronterà Rune. La sfida, valida per gli quarti di finale dell'Atp Montecarlo, andrà in scena oggi non prima delle 13.

Il fuorigioco semi-automatico arriva anche in Premier League. Dopo l'introduzione in Serie A, anche il campionato inglese adotterà questa nuova tecnologia a partire dalla Premier League 2024/2025. L'utilizzo del nuovo sistema inizierà dopo la prima pausa per le nazionali della prossima stagione.

La marcia vincente dell’Al Hilal non ha una fine. La 34esima vittoria consecutiva in tutte le competizioni vale la Supercoppa d’Arabia per la squadra di Milinkovic-Savic e compagni, che batte 4-1 l’Al Ittihad campione in carica e si assicura il trofeo per la quarta volta nella sua storia. Un successo netto per l’Al Hilal, trascinato dalle doppiette di Malcom e Al Dawsari.