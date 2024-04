Lazio, Hysaj, Ranking europeo e Napoli: le ultimissime

On Air

Si torna in campo in Serie A. La prima partita valida per la trentaduesima giornata di campionato è l'anticipo tra Lazio e Salernitana. Appuntamento allo stadio Olimpico di Roma alle 20:45.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; F. Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

SALERNITANA (4-4-1-1): Ochoa; Pierozzi, Manolas, Gyomber, Bradaric; Vignato, Maggiore, Coulibaly, Tchaouna; Candreva, Simy.

Tragedia sfiorata per Elseid Hysaj, rimasto intrappolato nella sua auto che ha preso fuoco. L'incidente del terzino della Lazio risale allo scorso lunedì, con il calciatore rimasto illeso e che si è allenato regolarmente negli ultimi giorni. Hysaj era in auto col suocero alla guida della sua ultima Ferrari, acquistata recentemente per 160mila euro. Durante la guida la vettura ha improvvisamente preso fuoco, con le portiere rimaste bloccate e i due uomini intrappolati all’interno. Alla fine Hysaj e il suocero sono alla fine riusciti a liberarsi, uscendo dalla vettura che è poi andata completamente distrutta.

L'Italia sorride dopo l'andata dei quarti di finale di Europa e Conference League, ritrovandosi ancora in testa al ranking Uefa. La giornata europea si chiude con la clamorosa impresa dell'Atalanta, che batte il Liverpool e ipoteca la qualificazione, il pareggio della Fiorentina e la vittoria della Roma sul Milan, in una sfida che garantirà una squadra italiana in semifinale.

Manifesti contro De Laurentiis a Napoli: "Eri simpatico quando scappavi in motorino ma adesso ti è scappato di mano il tuo filmino". Un testo firmato dalla Curva A e Curva B dello stadio Maradona che, utilizzando ironia e toni sarcastici, criticano il presidente del club azzurro facendo sponda sul film sul terzo scudetto del Napoli in uscita nelle sale italiane il 4 maggio prossimo.