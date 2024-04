Lazio, Sinner, Formula 1 e Nba: le ultimissime

La 32esima giornata di Serie A si apre con la vittoria della Lazio sulla Salernitana per 4-1. All’Olimpico con la doppietta di Felipe Anderson e i gol di Vecino e Isaksen arrivano tre punti fondamentali per la classifica. La rete di Tchaouna valida per il 2-1 è stata una veloce illusione per riaprire il match. Al termine di una sfida in cui la forte contestazione dei tifosi biancocelesti l'ha fatta da padrone, è arrivato come un fulmine a ciel sereno l'annuncio di Luis Alberto: "Questo club mi ha dato tanto ma è arrivato per me il momento di farmi da parte e di lasciare i soldi del mio contratto per altri".

Jannik Sinner batte Holger Rune e vola in semifinale all'Atp Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione. Il tennista altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie del tabellone continua il suo cammino sulla terra rossa ed ora sarà chiamato ad affrontare il greco Stefanos Tsitsipas.

FIA e Formula 1 hanno annunciato ufficialmente il calendario della stagione 2025 che segnerà il 75° anniversario del Campionato del mondo. Tante le novità in vista: ecco cosa cambierà dal prossimo anno. Il programma del 2025 prevede infatti 24 gare con la stagione che inizierà in Australia il 16 marzo e si concluderà ad Abu Dhabi il 7 dicembre. Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita si terranno invece ad aprile al termine del Ramadan.

Bel successo dei Pelicans nelle gare della notte in Nba. New Orleans batte 135-123 i Sacramento Kings ed ottiene punti fondamentali in chiave play off, portandosi al sesto posto in West Conference con 48 vittorie e 32 sconfitte. Decisivi i 31 punti di Williamson.