Lazio, Napoli, Juve e Bologna: le ultimissime

Nonostante il largo successo ottenuto contro la Salernitana, il clima in casa Lazio appare piuttosto turbolento dopo le dichiarazioni di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo ieri sera ha annunciato il suo addio al termine della stagione. Il club nella mattinata di oggi ha replicato con le parole del ds Fabiani. “Non abbiamo mai promesso la rescissione contrattuale a nessuno - sottolinea il direttore sportivo ai microfoni di Lazio Style Radio - ci siamo confrontati con lui dopo l’arrivo di Tudor, lo abbiamo invitato a concludere al meglio la stagione senza fare promesse di alcun tipo”.

Il Psg si avvicina a Victor Osimhen. Però a piccoli passi, considerando le proporzioni, le intenzioni iniziali e il valore della clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore. I primi contatti, comunque, sono partiti, con una previsione di spesa che per il momento non si avvicina ai 130 milioni della clausola. il club di Al-Khelaifi, per ora, sarebbe intenzionato a investire più o meno 90 milioni di euro

È il giorno del derby della Mole allo "Stadio Olimpico Grande Torino", teatro della stracittadina che vedrà protagoniste la Juventus di Massimiliano Allegri e il Torino di Ivan Juric, in occasione della 32esima giornata del campionato di Serie A. Torino-Juventus sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, il calcio d’inizio è previsto per le ore 18.00.

La 32esima giornata del campionato di Serie A propone l'affascinante sfida tra il Bologna di Thiago Motta e il Monza di Raffaele Palladino, protagoniste oggi allo "Stadio Renato Dall’Ara". Bologna-Monza sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e live in co-esclusiva su DAZN.