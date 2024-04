Juve, Roma, Napoli e ATP Monte Carlo: le ultimissime

Attimi di paura durante il derby della Mole tra Torino e Juventus: all'86esimo, Szczesny si è accasciato a terra dopo uno scontro fortuito con Masina. Il polacco ha avuto la peggio e ha perso parecchio sangue dal naso. Szczesny è rimasto comunque in campo fino alla fine per poi correre in ospedale per l'intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali. Questo il bollettino medico della Juventus sulle condizioni di Szczesny: "In seguito allo scontro di gioco durante la gara Torino-Juventus, Wojciech Szczesny ieri sera (13 aprile) al termine della partita è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura delle ossa nasali. L’intervento, eseguito dal dott. Libero Tubino alla presenza del medico sociale Marco Freschi, presso l’ospedale di Chivasso è perfettamente riuscito.

Niente conferenza, ma alcune dichiarazioni ai canali della Roma per Daniele De Rossi. "So che veniamo da due partite intense e positive come quelle contro Lazio e Milan, ma io ho nel cuore e nella testa la partita di Lecce e in particolare il primo tempo. La mentalità - sottolinea De Rossi - fa la differenza. Il Real vince in Champions, poi in campionato e poi di nuovo in Champions. Bisogna rimanere attaccati alla manifestazione che si va a giocare e non c'è cosa più bella di vincere e continuare a lavorare per vincere".

Il Napoli nella sfida contro il Frosinone cerca punti fondamentali per continuare la lotta per un posto in Europa. Una spinta in più potrebbe arrivare dalla tribuna: infatti, oltre ai tanti tifosi, ci sarà anche Luciano Spalletti, portagonista della cavalcata fino allo scudetto storico dello scorso anno. L'attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, dopo la vittoria della scorsa stagione, non era mai più tornato. Sarà dunque la prima volta che rivedrà la sua ex squadra in casa da vicino.

Né Sinner né Djokovic, che tutti si aspettavano contro, in finale a Montecarlo la scena è tutta per Ruud e Tsitsipas, i carnefici di Jannik e Nole. Non sarà una sfida inedita, il norvegese e il greco si sono affrontati già tre volte in carriera, con Ruud avanti 2-1. La finalissima dell'Atp di Montecarlo tra Ruud e Tsitsipas è in programma oggi alle 15. Si giocherà sotto il sole e un caldo primaverile notevole, con una massima prevista fino a 23 gradi.