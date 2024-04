Napoli, Sinner e Motomondiale: le ultimissime

Allo stadio Maradona è andata in archivio Napoli-Frosinone, valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Gli azzurri non sono riusciti a conquistare il secondo successo consecutivo, i gialloazzurri hanno portato a casa un punto potenzialmente determinante in chiave salvezza pareggiando due volte. Una doppietta di Cheddira ha reso vani i gol di Politano e Osimhen. Sul finale espulso Mario Rui. Fischi assordanti all’uscita dei giocatori dal campo.

Archiviata l'amara sconfitta in semifinale nell'Atp di Montecarlo, viziata anche da un errore arbitrale, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Sinner non parteciperà al torneo di Barcellona, che prenderà il via la prossima settimana, ma tornerà in campo direttamente all'Atp di Madrid che si svolgerà dal 24 aprile al 5 maggio a cui non ha partecipato lo scorso anno. Successivamente il tennista sarà impegnato agli Internazionali d'Italia a Roma (8-19 maggio) e infine al Roland Garros di Parigi (26 maggio-9 giungo).

Il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento stagionale del Motomondiale 2024, è in programma oggi (domenica 14 aprile) sul circuito statunitense di Austin, in Texas. Si parte tra le 16:40-16:50 con il Warm-Up della MotoGP. Il programma prosegue alle 18:00 con la gara di Moto3, alle 19:15 la gara di Moto2. L'attesa gara della MotoGp scatterà invece a partire dalle ore 21:00.