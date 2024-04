Bayer Leverkusen, Roma, Milan e Atp Monte Carlo: le ultimissime

Un successo atteso 120 anni. Il Bayer Leverkusen per la prima volta nella storia è campione di Germania. La festa è iniziata al fischio finale della sfida contro il Werder Brema vinta dai padroni di casa per 5-0. La squadra di Xabi Alonso oggi ha concluso un percorso straordinario con 25 vittorie e 4 pareggi in 29 partite di campionato: 79 punti, sedici in più di Bayern Monaco e Stoccarda.

Paura per Evan N'Dicka al 72' durante Udinese-Roma: il difensore giallorosso si è accasciato a terra durante Udinese-Roma per un malore al petto. De Rossi è rientrato negli spogliatoi: "Fateci sapere come sta" e la Roma ha chiesto di non giocare. D'accordo sia l'Udinese sia l'arbitro Pairetto. La partita è stata sospesa.

Gara dalle mille emozioni quella tra Sassuolo e Milan. Finisce in parità, finisce 3-3, ma fino all'ultimo è stata in bilico con il pareggio di Okafor e la vittoria sfiorata per i rossoneri dopo il sogno trionfo per i neroverdi. Grande protagonista del match è stato Laurienté, autore di una doppietta. Per il Milan, con Giroud inizialmente in panchina, oltre a Okafor reti di Leao e Jovic.

Trionfo di Stefanos Tsitsipas (n.12 Atp) sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo, dove il 25enne greco ha battuto il coetaneo norvegese Casper Ruud (n.10 Atp) nella finale a cui erano arrivati eliminando nelle rispettive semifinali Jannik Sinner e Nole Djokovic.