Mourinho, Manchester City, Premier League e Celtic Park: le ultimissime

Esonerato dalla Roma dopo due anni e mezzo, una Conference League messa in bacheca e una finale di Europa League persa ai rigori, José Mourinho potrebbe ripartire dalla Premier League. Stando a "Team Talk", lo Special One - che Oltremanica ha già allenato il Chelsea due volte, Manchester United e Tottenham - sarebbe uno dei candidati alla panchina del West Ham, destinata a essere liberata da David Moyes, a fine contratto.

Il Manchester City ringrazia Liverpool e Arsenal e vola in testa alla classifica della Premier League. Gli uomini di Klopp vengono battuti 1-0 in casa dal Crystal Palace; quelli di Arteta, dall'Aston Villa, che si impone all'Emirates Stadium per 2-0. Risultati che permettono ai Cityzen di volare in vetta con 73 punti, due in più di Arsenal e Liverpool.

Tragedia in Scozia. Una donna è morta all'interno del Celtic Park in occasione della gara dei padroni di casa contro il St Mirren di sabato. I poliziotti erano stati chiamati dopo la preoccupazione per il troppo tempo trascorso dalla vittima, anni 54, in un bagno dello stadio. Non appena sono intervenute, le forze dell'ordine hanno dichiarato morta sul posto la donna. Indagini in corso per chiarire la dinamica del decesso.