Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta: le ultimissime

Udinese-Roma dovrà essere terminata, ad ogni costo. Questo recita il regolamento. La partita riprenderà esattamente da dove è stata sospesa, dunque dal 71’ della ripresa, con il pallone fra i piedi di Okoye. Sì ma quando? La domanda è legittima perché il calendario è pieno di impegni e il tempo per recuperare il match è poco. Ci sono però un paio di ipotesi: se la Roma dovesse arrivare in fondo all’Europa League, o nella settimana della finale di Coppa Italia (15 maggio) o in quella di Conference (la finale è in programma il prossimo 29 maggio).

La sponda di Tudor per contrastare la corte della Juventus. Felipe Anderson trequartista e marcatore multiplo contro la Salernitana: tutto quello che serviva a una Lazio spuntata, in affanno nella produzione offensiva per statistiche e prestazioni. Tudor, in conferenza stampa, aveva elogiato Felipe per l'attitudine alla sua filosofia: «Il prolungamento? Sono cose che non si dicono pubblicamente, ma in società. Posso dire che lui è super adatto al mio calcio, è un giocatore che ha grande qualità e non ho bisogno di dirlo al club. Il resto sono cose che restano dentro…». Il tecnico nelle vesti da ex, tenta con tutto sé stesso a mettersi in mezzo tra Felipe e la Juve.

Il lunedì di Serie A comincia con la sfida tra Fiorentina e Genoa, con entrambe le formazioni desiderose di conquistare un risultato importante per migliorare la classifica. La sfida, con fischio d’inizio alle 18:30, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN.

La sfida Atalanta-Verona si giocherà al Gewiss Stadium con calcio d'inizio alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati a DAZN e sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.