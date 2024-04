Serie A, Ferguson, N'Dicka e Champions League: le ultimissime

Fiorentina - Genoa e Atalanta - Verona, gare che chiudono di fatto la 32a giornata di Serie A, terminano entrambe in pareggio. I liguri vanno in vantaggio grazie al rigore trasformato da Gudmudsson, poi nella ripresa la Viola trova il pareggio con un colpo di testa di Ikoné. Il risultato è stato condizionato anche dagli interventi del Var che prima ha cancellato per fuorigioco una rete realizzata da Belotti e poi un secondo rigore concesso al Genoa dall'arbitro Di Marco. A Bergamo va in scena un primo tempo completamente a tinte nerazzure, con i gol di Scamacca ed Ederson nel giro di pochissimi minuti. Nella ripresa pareggia i conti il Verona con i timbri di Lazovic e Noslin.

Brutte notizie in casa Bologna: Lewis Ferguson si è infortunato nel corso della gara di sabato contro il Monza. Gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento crociato dopo il trauma distorsivo al ginocchio destro. Il giocatore dovrà operarsi e solo dopo si avrà certezza esatta sui tempo di recupero ma, trattandosi di un infortunio serio, Ferguson dice addio alla stagione a sei gare dal termine.

Il 14 aprile sembra essere una data nefasta per giocare a calcio. Quattordici anni fa ci fu il dramma del calciatore del Livorno Piermario Morosini, che morì in campo dopo aver accusato un malore contro il Pescara. Nel giorno della triste ricorrenza, altri due calciatori hanno avuto problemi su un campo di calcio. Al Friuli di Udine, durante Udinese-Roma, il difensore ivoriano Evan N’Dicka ha accusato un malore ed è stato prontamente soccorso dai medici in campo e portato in ospedale. Dopo essere stato dimesso nel tardo pomeriggio di oggi, è arrivata la nota del club giallorosso sulle condizioni: "Alla luce degli ultimi esami effettuati in mattinata il quadro clinico è compatibile per trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. Il calciatore è stato dimesso e effettuerà ulteriori controlli a Roma". Mattia Giani invece, calciatore del Castelfiorentino, colto da un malore improvviso durante la partita contro il Lanciotto Bisenzio, è invece morto all'ospedale di Careggi.

Un’eccellenza italiana per una finale anticipata. L’Uefa ha designato l’arbitro Daniele Orsato per il ritorno dei quarti di finale della Champions League tra Manchester City e Real Madrid in programma mercoledì sera alle 21.00 all’Etihad Stadium. La partita di andata si è conclusa con il risultato di 3-3, ed è stata definita una tra le più belle della storia della Champions League.