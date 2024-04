Felipe Anderson, Guendouzi, N'Dicka e Cobolli: le ultimissime

A sorpresa Felipe Anderson ha annunciato il suo addio dalla Lazio. Il brasiliano ha pubblicato un comunicato ufficiale sui suoi profili social, rivelando di non aver trovato un accordo per il rinnovo con il club biancoceleste a tre mesi dalla scadenza del suo contratto. Poco dopo è arrivato un altro annuncio, quello del Palmeiras che ha ufficializzato il suo acquisto.

Dell’addio di Anderson si vocifera da tempo, le bizze di Luis non sono nuove, per quanto l’ultima sia stata eclatante, il caso che alla lunga può inasprirsi è il caso Guendouzi. Ufficialmente è fuori per un edema ad un polpaccio, infortunio che risale alla vigilia del match con la Salernitana, comunicato dal club. Ma dietro lo stop c’è stato anche un diverbio avuto con Tudor. Il francese, ripreso dopo alcuni esercizi, aveva capito che non avrebbe giocato venerdì sera. Da qui la reazione. Guendouzi non si era allenato sabato mattina e ieri ha svolto terapie in un orario diverso rispetto all’allenamento previsto alle 17 (il ritrovo era fissato alle 16). Quando la squadra è arrivata nessuno l’ha visto, dunque il confronto con Tudor non dovrebbe esserci stato.

La grande paura è passata: Evan N'Dicka sta bene ed è tornato a Roma dalla sua famiglia. Questa è la prima notizia, forse anche l'unica considerando il grande spavento che tutti hanno provato domenica a Udine, quando improvvisamente si è accasciato a terra. La seconda notizia è che la carriera di N'Dicka non è a rischio: nessun problema cardiologico, tantomeno neurologico. Adesso N'Dicka dovrà riposare qualche giorno poi potrà gradualmente riprendere gli allenamenti.

Flavio Cobolli affronterà nel 1° turno del torneo ATP 500 di Barcellona l’idolo di casa Rafa Nadal: il tennista romano è subito chiamato all’impresa contro il campione spagnolo, al rientro dopo tre mesi di stop. L’incontro nel torneo singolare di Barcellona tra Flavio Cobolli e Rafael Nadal avrà inizio non prima delle ore 16.00.