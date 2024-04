Napoli, Lazio, Roma e Champions League: le ultimissime

On Air

Il fronte del mercato si muove. A partire dalla scelta del centravanti a cui toccherà raccogliere l’eredità di uno degli attaccanti più incisivi e decisivi in circolazione: Victor Osimhen andrà via - Psg e Chelsea a fare la fila davanti a tutti, in ordine - e nel futuro cominciano a stagliarsi chiaramente le sagome di Jonathan David, 24 anni, centravanti canadese del Lilla che piace da tempo, da oltre un anno; e Santiago Gimenez, 23 anni da brindare giovedì, messicano del Feyenoord che stuzzica anche la Premier.

Diserzioni, addii. E’ sempre più angosciosa questa stagione della Lazio. Agli shock di Luis e Felipe non si aggiungerà Alessio Romagnoli, le voci che lo vogliono in partenza hanno spinto il suo manager, Enzo Raiola, a intervenire. Romagnoli ha scelto la Lazio due anni fa a fronte di una rinuncia economica, è stata una scelta d’amore. Scelta confermata. L’arrivo di Tudor, il cambio di modulo e modo di difendere, non lo spingeranno lontano.

«Le voci di imminente separazione o di rottura con la Lazio e la sua proprietà non esistono come anche quelle che vogliono Alessio scontento per il cambio di allenatore. Escludo scenari del genere”. Queste le parole dell’agente.

L’Uefa ha scelto l'arbitro per dirigere il quarto di finale di ritorno di Europa League tra Roma e Milan in programma giovedì sera alle 21.00 allo stadio Olimpico. Sarà il polacco Szymon Marciniak ad arbitrare la prossima sfida tra giallorossi e rossoneri che vale l’accesso alle semifinali della competizione.

Vendetta notturna per i tifosi del Barcellona. Alla vigilia della gara contro il Paris Saint-Germain, ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma questa sera alle ore 21, i sostenitori blaugrana hanno trascorso le ore della notte all'esterno dell'hotel che ospita i francesi. I sostenitori spagnoli hanno fatto esplodere petardi e fuochi d'artificio con il chiaro intento di disturbare il sonno dei giocatori di Luis Enrique, un modo per impedire a Mbappé e compagni di dormire prima del ritorno. Pare che i tifosi del Barcellona abbiano deciso di comportarsi così dopo che la squadra di Xavi aveva subito lo stesso trattamento a Parigi.