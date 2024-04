Borussia Dortmund-Atletico Madrid, Barcellona-PSG, Napoli e Hoelzenbein: le ultimissime

Borussia Dortmund e Atletico Madrid si affrontano questa sera alle 21.00. Le due squadre ripartono dal 2-1 maturato all'andata in favore della squadra allenata da Simeone. Borussia Dortmund-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta da Sky Sport 253.

Si decide una delle quattro semifinaliste di Champions League tra Barcellona e Psg. Le due squadre ripartono dal 3-2 maturato all'andata in favore della squadra allenata da Xavi. Barcellona-Psg sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Disponibile anche la visione in chiaro su Canale 5.

Il Napoli prosegue la preparazione della partita contro l'Empoli, in programma sabato 20 aprile alle 18:00 al Castellani. Gli uomini di Francesco Calzona hanno svolto una seduta mattutina da cui sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni di Juan Jesus e Olivera. Juan Jesus ha svolto allenamento personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Olivera. Terapie per Contini"

Grave perdita per il calcio tedesco che piange la scomparsa di Bernd Hoelzenbein. L'ex calciatore dell'Eintracht Francoforte è entrato nella storia sportiva della Germania con la vittoria del Mondiale '74, al termine della finale vinta contro l'Olanda a Monaco. Holzenbein subì il fallo che portò al rigore trasformato da Paul Breitner per il momentaneo 1-1.