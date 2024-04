Roma, Lazio, Napoli e Milan: le ultimissime

La Lega ha deciso la data della prosecuzione di Udinese-Roma: si giocherà giovedì 25 aprile, primo giorno «utile» come recita il regolamento. L’annuncio è atteso per venerdì, quando verrà diramato anche il calendario di anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato.

Perso Felipe, come da pronostico e sarebbe stato sorprendente il contrario, Lotito e Fabiani hanno rilanciato subito per il rinnovo di Zaccagni. Incontro nella notte e accordo raggiunto per il prolungamento del contratto in scadenza 2025. Verrà esteso sino al 30 giugno 2029. Un quinquennale con decorrenza primo luglio. L’ingaggio si aggirerà sui 3 milioni più bonus.

Alex Meret ha conquistato sul campo il rinnovo fino al 2025, questione di dettagli ormai, ma la nuova scadenza non chiarisce i dubbi legati alla prossima stagione. Presto sarà tempo di riflessioni e confronti con il suo agente per definire il futuro. Sabato, intanto, il titolare di oggi sfiderà Elia Caprile, per cui il domani sembra già definito: a distanza si valutano i suoi progressi a Empoli, a fine anno farà ritorno al Napoli che ha intenzione di puntare su di lui.

Meno uno alla notte che vale la stagione. Meno cinque a un derby che più pesante non si può. Sono i giorni di Stefano Pioli, campione d’Italia non più di due anni fa e ora costretto a vivere con addosso l’ombra di Lopetegui. Ci può stare, per un allenatore: essere in discussione, in bilico, dopo un ciclo di cinque anni è quasi naturale, si potrebbe dire fisioligico per i ritmi del calcio moderno, anche al di là dei risultati ottenuti. Tanto che il Milan, nella persona di Moncada, ha già incontrato due volte il tecnico spagnolo e si tiene pronto a metterlo sotto contratto al più presto per affidargli il prossimo biennio.