Lazio, N'Dicka, Champions League, Nba: le ultimissime

Genoa-Lazio, arrivata la comunicazione della società per quanto riguarda il settore ospiti. La trasferta, come da ordinanza prefettizia di Genova, è vietata ai residenti nella regione Lazio. Per i residenti di altre regioni invece, c’è la possibilità di acquistare un tagliando solo se in possesso della tessera del tifoso Millenovecento card.

Passata l’emergenza, Evan N’Dicka ha trascorso tutto il viaggio da Udine a Roma, che ha effettuato in treno, a rispondere ai tanti messaggi di affetto e solidarietà ricevuti. Già lunedì ha saputo dal professor Imazio che sarebbe tornato presto a giocare a calcio. Il malore è stato determinato con ogni probabilità da un trauma, ma non gli impedirà di riprendere per gradi gli allenamenti. Già la settimana prossima, se non intervengono complicazioni, N’Dicka comincerà a correre sul campo a Trigoria. Le previsioni parlano di tre settimane per il rientro agonistico, naturalmente a seguito di una serie di test.

L'espulsione di Ronald Araujo è stata tra i momenti chiave della sfida tra Barcellona e Psg, vinta dai francesi che accedono così alle semifinali di Champions League. Rosso diretto per il difensore alla mezzora del primo tempo sul risultato di 1-0 per fallo da ultimo uomo su Barcola secondo Kovacs. Araujo, uscendo dal campo, mentre si recava negli spogliatoi, contrariato per la decisione di Kovacs, ha mimato il gesto di una rapina. Secondo Diario As per questo suo comportamento potrebbe anche essere sanzionato dalla Uefa.

Missione compiuta per i Los Angeles Lakers che - trascinati dai 23 punti, 9 assist e 9 rimbalzi di Lebron James (tra le stelle del Dream Team statunitese alle prossime Olimpiadi di Parigi) - hanno staccato il pass per i playoff di Nba superando per 110-106 i Pelicans nel torneo play-in della Western Conference.