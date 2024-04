Fiorentina, Atalanta, Napoli e FA Cup: le ultimissime

Dopo lo 0-0 di Plzen, la Fiorentina è chiamata a vincere per qualificarsi alle semifinali di Conference League. La squadra di Italiano è reduce dal pareggio casalingo contro il Genoa nell'ultimo turno di Serie A. Due assenze dell'ultima ora per la Viola: Bonaventura per problemi alla caviglia e Nzola per motivi personali.

L'Atalanta sogna l'accesso alle semifinali di Europa League. Dovrà difendere i tre gol di Anfield, ampio risultato che va blindato a Bergamo contro il Liverpool di Klopp. Ecco le probabili scelte di Gasperini: (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, Scamacca.

Antivigilia di Empoli-Napoli, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A. La squadra di Francesco Calzona ha svolto una seduta di allenamento mattutina e sono arrivate diverse novità, in particolare su Juan Jesus, Kvaratskhelia e Olivera. Kvaratskhelia e Juan Jesus hanno svolto intera seduta in gruppo. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo".

Svolta epocale in FA Cup, la competizione calcistica più antica del mondo. Fondata nel 1871, ben diciassette anni prima dell'odierna Premier League, la sua particolarità stava nel replay della gare: in caso di parità dopo i novanta minuti la partita si ripeteva a campo invertito per decretare un vincitore. Dalla prossima stagione questa tradizione secolare scomparirà. Niente più replay, come comunicato dalla Football Association, ma direttamente i tempi supplementari, ed eventualmente i calci di rigore, per stabilire chi passerà il turno tra le due contendenti.