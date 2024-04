Roma, Lazio, Champions League e Zaniolo: le ultimissime

Roma-Milan è terminata in anticipo per Romelu Lukaku: il belga, infatti, è stato costretto a lasciare il campo dopo un contatto con Matteo Gabbia. L'attaccante ha chiesto subito il cambio alla panchina. Si tratta di un problema muscolare: a fine partita esami a Villa Stuart.

Nessuno stop forzato, via libera alla magia. Ci sarà Luis Alberto alle spalle del Taty, nonostante il suo desiderio di fare le valigie prima possibile. Le parole e i comunicati d'addio non interessano, Tudor sembra intenzionato ad andare avanti per la sua strada fino al termine della stagione, sfruttando i suoi uomini più forti e affidabili, a prescindere da quale sarà il loro futuro. Così, nell'anticipo contro il Genoa a Marassi, ci saranno sia Anderson che il Mago a supporto di Castellanos.

Continua la corsa per avere la quinta squadra nella Champions League 2024-25, privilegio riservato alle nazioni ai primi due posti del ranking Uefa di questa stagione. A conclusione dei quarti di finale, l'obiettivo è aritmeticamente raggiunto dall'Italia: i risultati di Atalanta e Fiorentina, oltre allo scontro "fratricida" tra Roma e Milan, premiano il nostro Paese, saldamente in testa al ranking 2023-24 e con tre squadre nelle semifinali delle coppe europee. L'Inghilterra, terza in graduatoria, non può più raggiungere l'Italia e paga soprattutto per l'eliminazione del Liverpool da parte dell'Atalanta e del West Ham ad opera del Bayer Leverkusen.

È durata solo ventotto minuti Lille-Aston Villa per Nicolò Zaniolo in Conference League. Il calciatore italiano, infatti, è stato costretto alla sostituzione dopo un duro scontro di gioco con André, capitano del club francese. Dopo l'impatto l'ex Roma ha sbattuto violentemente la schiena sul terreno di gioco. Nelle prossime ore, comunque, il giocatore si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso.