Roma, Lazio, Milan e Leclerc: le ultimissime

La Roma è pronta a volare per la quarta volta di fila in una semifinale europea e a sfidare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Sperando di poter affrontare i campioni della Bundesliga al meglio delle proprie forze. Quindi, avendo gli stessi giorni dei tedeschi per preparare la prima sfida che si giocherà all’Olimpico il prossimo 2 maggio. Per questo motivo la società giallorossa ha inviato ieri sera una lettera alla Lega Serie A, nello specifico al presidente Lorenzo Casini, all’amministratore delegato Luigi De Siervo e all’Head of Competitions and Operations Andrea Butti per chiedere di poter disputare il recupero dei venti minuti contro l’Udinese a maggio, in concomitanza con il recupero di Atalanta-Fiorentina.

La prima gara del prossimo turno di campionato vedrà sfidarsi Genoa e Lazio in campo allo stadio Ferraris. Ritorna la Serie A dopo le tante gare e i verdetti in campo europeo. La partita tra Genoa e Lazio, con fischio d’inizio alle 18:30, sarà visibile in diretta esclusiva sui canali Dazn.

Una sconfitta pesante quella subita dal Milan contro la Roma nel ritorno dei quarti di finale di Europa League: i rossoneri hanno perso 2-1 (3-1 on aggregate) e sono stati eliminati dalla competizione in malo modo visto che dal 31' in poi potevano contare sulla superiorità numerica vista l'espulsione di Celik. La squadra di Stefano Pioli è riuscita a segnare soltanto all'85' con Gabbia: troppo tardi per riuscire a recupare il risultato. Una grande delusione, dunque, soprattutto per i tifosi del Milan. Gli ultras, infatti, hanno avuto un lungo colloquio con i giocatori sotto il Settore Ospiti dello stadio Olimpico.

Scivola la Ferrari di Charles Leclerc. La pista bagnata e scivolosissima di Shanghai mette in crisi un po' tutti i piloti, Verstappen compreso. L'assenza del GP Cina di ormai quattro anni nel calendario del Mondiale di Formula 1, dovuto alla pandemia Covid, ha complicato i piani di tutti i team che hanno dovuto affrontare "l'ignoto" proprio nel primo weekend stagionale con il nuovo format della Gara Sprint. Viene beffato anche il monegasco che durante le qualifiche ShootOut, ha perso la sua Ferrari ed è andato a muro.