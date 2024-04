Roma, Lazio, Napoli e F1: le ultimissime

Niente da fare, la Lega Serie A non ha accolto la richiesta della Roma di giocare il recupero con l'Udinese a maggio. La votazione dei club del campionato italiano ha infatti decretato che il club giallorosso non potrà scendere in campo alla Bluenergy Arena tra meno di un mese (il 15 maggio sarebbe stata la data più opportuna), bensì tra una settimana, il 25 aprile.

Igor Tudor ha commentato Genoa-Lazio 0-1. Ecco alcune dichiarazioni del tecnico: "La fiducia a Luis Alberto dopo le mie dichiarazioni? Faccio scelte con i giocatori che sono a disposizione. Il capitano è stato Marusic per mia decisione. Era giusto fosse così. Tutti hanno la possibilità di giocare in base a quel che vedo negli allenamenti e nelle partite".

Il Napoli torna in campo per affrontare l'Empoli di Davide Nicola. La sfida tra le due formazioni, in campo alle 18.30, sarà valida per la 33esima giornata di Serie A e sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.

Nella Sprint Race del Gp di Cina, vinta da Verstappen, non sono mancate scintille in casa Ferrari tra Leclerc e Sainz, che per poco al tornantino di curva 14 non sono venuti a contatto. Mancavano pochi giri alla fine della corsa quando il monegasco ha provato l'attacco sullo spagnolo, che però si è difeso con grande aggressività, favorendo così la fuga di Perez, poi arrivato terzo. Una manovra che non è piaciuta a Leclerc, che a fine gara si è sfogato via radio.