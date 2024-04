Serie A, Cancelo, Djokovic e ATP Madrid: le ultimissime

La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi della 34esima giornata di campionato. Le partite dell'ultimo turno di aprile si giocheranno tra il 26 e il 29. La sfida tra le squadre di Calzona e De Rossi si giocherà domenica 28 aprile alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Mentre l'altra grande partita, Juventus-Milan, andrà in scena il giorno prima, sabato 27 aprile alle 15 all'Allianz Stadium. La 34esima giornata si aprirà con Frosinone-Salernitana, in campo venerdì 26 aprile alle 20:45. Sabato 27, prima di Juve-Milan, giocherà l'Inter in casa contro il Torino: fischio d'inizio alle 15. In contemporanea si giocherà Lecce-Monza. Il sabato di Serie A sarà chiuso dalla sfida tra Lazio e Hellas Verona delle 20:45. Domenica 28 Bologna e Udinese scenderanno in campo alle 15. Insieme a Napoli-Roma, alle 18 si sfideranno anche Atalanta ed Empoli al Gewiss Stadium. L'ultima partita di domenica si giocherà come al solito alle 20:45 tra Fiorentina e Sassuolo. Chiude il quadro della 34esima giornata Genoa-Cagliari, che si giocherà lunedì 29 alle 20:45.

Clamorosa denuncia di Joao Cancelo dopo l'eliminazione del Barcellona ai quarti di finale di Champions League contro il Psg. Ai microfoni di 'Espn', l'ex giocatore di Inter e Juventus ha raccontato di aver ricevuto insulti e minacce dopo l'ingenuo fallo da rigore su Dembélé che è di fatto costato la qualificazione ai blaugrana di Xavi contro Mbappé e compagni.

Niente Masters 1000 di Madrid per Novak Djokovic. Il serbo numero uno al mondo dà forfait come lo scorso anno, una mossa che gli permetterà di preparare al meglio il torneo di Roma e soprattutto il Roland Garros. E così Jannik Sinner sarà testa di serie numero 1 nel torneo spagnolo.